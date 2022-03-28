На фоне украинского неба российские военнослужащие подняли еще один флаг.

Известно, что под командованием Алексея Дикого со штаба морпехов ВСУ в восточной части Мариуполя сняли государственный флаг. На его место было установлено российское знамя, а также знамя Донецкой народной республики.

В тот момент, когда зазвучал российский гимн, на улицу вышли жители города из рядом расположенных домов, которые уцелели после ожесточенных боев. Горожане были рады тому, что российские военные устроили небольшое торжество.

Люди приплясывали, говорили слова благодарности российским военными и сказали, что они очень долго ждали этого момента.

Ранее стало известно, что на территории промышленной зоны Мариуполя заблокированы бойцы украинских военных сил и националистического батальона Азов (организация запрещена в РФ).

Военные России и ДНР начинают окончательную фазу ликвидации украинских радикалов, которые засели в Мариуполе.