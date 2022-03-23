Житель города Мариуполя, рассказал, что военные силы Украины специально вели обстрел жилых многоквартирных домов. Здания обстреливались прямой наводкой из танков и, как следствие, в подъездах многоквартирных домов выгорало сразу по несколько этажей. Мужчина стал сам очевидцем этих событий.

С его слов, танк, принадлежащий армии ВСУ, двигался по Морскому бульвару и обстреливал многоквартирные дома. Подъезды сгорали сразу, от них ничего не осталось. Люди кричали, но это никак не действовало на украинских бойцов, они продолжали обстрелы дальше и дальше.

Результатом такого беспредела, который устроили украинские националисты в Мариуполе, стала серьезная гуманитарная катастрофа. Об этом заявил Михаил Мизинцев, который является начальником Национального центра российского управления обороной.

Украинские бандиты поняли то, что Киев не может им оказать какую-либо помощь, и в отчаянии устроили массовый террор в жилых кварталах города, который пока находится под их контролем.