Специалисты из японского Университета Отаго нашли следы на зубах макак, которые являются для животных довольно необычными. Это открытие может привести к переосмыслению эволюции человека. Статья об этом открытии была опубликована изданием American Journal of Biological Anthropology.

Как сообщается, учёные провели анализ зубов диких японских макак. К их удивлению, на зубах были найдены царапины и бороздки, нанесенные равномерно. По словам специалистов, такие бороздки находили на зубах и раньше, только вот не у животных, а у предков людей. При этом предполагалось, что появляются они из-за каменных инструментов, которые древние люди помещали у себя между зубов.

«Это исследование заставляет задуматься о существующих теориях культуры, сопровождающей развитие человека, а также стимулирует произвести переосмысление ранних свидетельства культурных обычаев», — сообщил доктор Ян Тоул, являющийся одним из авторов работы.

Кроме того, он отметил, что эти результаты исследований демонстрируют то, как интерпретируются культурные изменения в эволюции человека.

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