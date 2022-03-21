Юрий Кнутов, военный эксперт, в ходе беседы с журналистами рассказал, что Польша ведет поставки оружия на Украину.

Он пояснил, что в ста километрах от украинской границы в Польше расположен военный аэродром. Именно туда в первую очередь доставляют оружие и боеприпасы для украинских ВС. Далее его транспортируют с помощью гражданских фур в города Западной Украины. А затем уже распределяют по военным частям.

Также в ходе разговора со СМИ Кнутов рассказал, что во многих местах пока есть лазейка для доставки боеприпасов. При этом военный эксперт отметил, что сейчас Киев перекрыт только с трех сторон. А четвертая сторона является открытой для того, чтобы гражданское население имело возможность уехать из города.

Что же касается обеспечения донецкой группировки, там ситуация является более сложной, но возможность поставлять боеприпасы все равно есть, поскольку она окружена только с трех сторон.