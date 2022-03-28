читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Центр и окрестности Мариуполя уже взяты под контроль подразделениями Донецкой Народной Республики. Военный корреспондент телеканала «Царьград» Дарья Асламова представила видео, на котором запечатлены последствия боевых действий российской армии с боевиками.

Видео появилось на Телеграм-канале «Первого русского». На кадрах можно увидеть, что по сторонам дороги на обочине лежит огромное количество разбитой военной техники, элементы вооружения. Большинство техники представляет собой просто груду обгоревшего металла. Дарья Асламова показала дорогу к Мариуполю и въезд в город.

Военнослужащим Донецкой Народной Республики удалось полностью занять окрестности города, которые ранее находились под контролем ВСУ и неонацистских формирований. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что в центральных районах города еще продолжаются столкновения.

Вам может понравиться

Украинские боевики пытались скрыть нацистскую символику на автобусе в Мариуполе

Боевики ВСУ решили скрыть нацистские обозначения на автобусе, который использовали для перемещения по Мариуполю. Автобус с нанесенной на него символикой украинских боевиков был замечен на территории больницы в городе Мариуполе.

Сербия удивила весь мир после натовских бомбардировок

Больше, чем 20 лет назад, НАТО провела бомбардировку югославских городов, в результате чего они были полностью разрушены. Сегодня же весь мир увидел, как страна восстала из пепла и развивается быстрыми

Захарова рассказала, что в Польше насильно удерживают украинцев, которые хотят уехать в Россию

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, рассказала, что беженцы из Украины, которые сейчас находятся в Польше и желают уехать на территорию России, насильно удерживаются польскими властями. Захарова добавила, что на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 28 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |