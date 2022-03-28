Центр и окрестности Мариуполя уже взяты под контроль подразделениями Донецкой Народной Республики. Военный корреспондент телеканала «Царьград» Дарья Асламова представила видео, на котором запечатлены последствия боевых действий российской армии с боевиками.

Видео появилось на Телеграм-канале «Первого русского». На кадрах можно увидеть, что по сторонам дороги на обочине лежит огромное количество разбитой военной техники, элементы вооружения. Большинство техники представляет собой просто груду обгоревшего металла. Дарья Асламова показала дорогу к Мариуполю и въезд в город.

Военнослужащим Донецкой Народной Республики удалось полностью занять окрестности города, которые ранее находились под контролем ВСУ и неонацистских формирований. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что в центральных районах города еще продолжаются столкновения.