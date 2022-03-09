читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В мессенджере WhatsApp заявили о возможности добавления нового ограничения.

Речь идёт о пересылаемых от одного пользователя к другому сообщениях. Так, в настоящее время, если сообщение было переслано от изначального отправителя более пяти раз, оно получает пометку «Часто пересылаемое сообщение». С такой пометкой его нельзя отправлять в несколько групповых чатов сразу – только в каждый отдельно.

Предлагается сделать такое ограничение сразу для любых пересылаемых сообщений – то есть, если человек захочет поделиться пересланной ему информацией, то, чтобы отправить сообщение в групповые чаты, ему придётся отдельно выбирать каждый чат и отправлять сообщение.

Такое ограничение, по мнению экспертов, призвано помочь защитить пользователей от дезинформации и фейков.

Ранее в WhatsApp пообещали добавить реакцию на сообщения. Эта функция должна появиться в одном из ближайших обновлений.

Вам может понравиться

Breaking Defense: General Atomics представила новый беспилотник Gambit для ВВС США

В рамках симпозиума Air Warfare Association в Орландо (штат Флорида) компания General Atomics впервые представила свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Gambit. Ожидается. что эта модель станет одним из двух

Amazon прекратила регистрировать новых клиентов из России

Ещё один сервис ограничивает свою деятельность в России. Компания из США Amazon больше не будет регистрировать новых клиентов из России. Кроме этого, ограничение коснулось и граждан Белоруссии. Об этом говорится

SamMobile: зарядных устройств больше не будет в комплекте с телефонами Samsung

Южнокорейский технологический гигант Samsung меняет подход к продажам своих бюджетных моделей смартфонов и субфлагманам. В скором времени зарядные устройства больше не будут поставляться в комплекте с такими телефонами. Об этом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – ясно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Подольск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 1 °C |