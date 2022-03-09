В мессенджере WhatsApp заявили о возможности добавления нового ограничения.

Речь идёт о пересылаемых от одного пользователя к другому сообщениях. Так, в настоящее время, если сообщение было переслано от изначального отправителя более пяти раз, оно получает пометку «Часто пересылаемое сообщение». С такой пометкой его нельзя отправлять в несколько групповых чатов сразу – только в каждый отдельно.

Предлагается сделать такое ограничение сразу для любых пересылаемых сообщений – то есть, если человек захочет поделиться пересланной ему информацией, то, чтобы отправить сообщение в групповые чаты, ему придётся отдельно выбирать каждый чат и отправлять сообщение.

Такое ограничение, по мнению экспертов, призвано помочь защитить пользователей от дезинформации и фейков.

Ранее в WhatsApp пообещали добавить реакцию на сообщения. Эта функция должна появиться в одном из ближайших обновлений.