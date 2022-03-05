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Грядущее обновление WhatsApp принесёт ряд изменений, некоторые из которых могут обрадовать пользователей. Сервис WABetaInfo сообщает, что в новой версии мессенджера будет доступна функция реакции на сообщения: юзеры смогут ставить “смайлики” на присланный им текст.

Соответствующая функция появится в меню мессенджера. Чтобы оставить реакцию, нужно будет нажать на стрелку, которая появится при наведении курсора на угол сообщения.

Помимо неё в меню войдут функции “скачать”, “ответить”, “информация о сообщении” и другие. Изменения коснуться не только мобильной версии WhatsApp, но и её аналога на настольных компьютерах и ноутбуках. Точная дата появления “реакций на сообщение” не указывается, уточняется лишь, что оно будет внедрено в мессенджер в одном из ближайших обновлений.

Стоит отметить, что реакция на сообщения не новая функция для мессенджеров. Она уже доступна, например, в Телеграм и Viber.

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