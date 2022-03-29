читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Мизинцев, генерал-полковник ВС РФ, при проведении брифинга заявил, что для властей Киева геноцид и террор по отношению к своим же гражданам стали нормальным явлением. Российский военный также добавил, что по всей территории Украины процветает нацизм, а содействует ему серьезная поддержка со стороны Соединенных Штатов и стран Европы.

Мизинцев заявил, что в составе ВС Украины присутствуют воинские подразделения, которые применяют символику третьего рейха. Они ставят перед собой задачу уничтожать все, что противоречит их бесчеловечным принципам.

Ранее генерал-полковник заявлял, что в Мариуполе найдены тела мирного населения. На останках присутствуют явные следы пыток, а также вырезаны символы неонацистов.

Мизинцев рассказал, что украинские нацисты специально забрасывали гранаты в подвалы, зная, что там укрывается мирные граждане – женщины и дети.

Вам может понравиться

Решение Путина о переходе на расчеты в рублях за газ стало его «козырем»

Обозреватель французского издания Marianne рассказал, что решение российского президента Владимира Путина перевести денежные расчеты в рубли за поставки газа в недружественные страны стало его «козырем». Журналист заявляет, что несмотря на

Данные агрегаторов такси предложили передавать ФСБ

Службы заказа легкового такси должны передавать данные о поездках клиентов Федеральной службе безопасности в онлайн-режиме. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что речь идёт данных,

В Москве нашли новый способ контролировать качество питания в школах

В московских школах заработает новый алгоритм определения востребованности тех или иных блюд из школьного обеда среди учеников. Тем самым столичные власти намерены повысить индекс съедаемости и качество школьного питания. Как
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – ясно, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 29 марта – ясно, до 10 °C | Подольск: погода, 29 марта – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 29 марта – ясно, до 12 °C |