Михаил Мизинцев, генерал-полковник ВС РФ, при проведении брифинга заявил, что для властей Киева геноцид и террор по отношению к своим же гражданам стали нормальным явлением. Российский военный также добавил, что по всей территории Украины процветает нацизм, а содействует ему серьезная поддержка со стороны Соединенных Штатов и стран Европы.

Мизинцев заявил, что в составе ВС Украины присутствуют воинские подразделения, которые применяют символику третьего рейха. Они ставят перед собой задачу уничтожать все, что противоречит их бесчеловечным принципам.

Ранее генерал-полковник заявлял, что в Мариуполе найдены тела мирного населения. На останках присутствуют явные следы пыток, а также вырезаны символы неонацистов.

Мизинцев рассказал, что украинские нацисты специально забрасывали гранаты в подвалы, зная, что там укрывается мирные граждане – женщины и дети.