В Интернете появилось видео, на котором запечатлен момент захвата и обзор базы боевиков “Азов” в Мариуполе (организация, запрещенная в России). Видеоролик был заснят военкором RT Андреем Филатовым. Он смог лично побывать в здании, которое использовали боевики нацбатальона “Азов”.

На базе, захваченной российскими военнослужащими и бойцами ДНР, были обнаружены ящики от гранатомётов NLAW. Есть предположение, что в здании находится блок управления ПТРК «Стугна».

По словам журналиста, на третьем этаже здания был подготовлен пункт обороны. Многое свидетельствует о том, что боевики планировали сбегать.

Также журналистом Филатовым снято видео штурма здания. Силы Народной милиции ДНР и российской морской пехоты использовали во время захвата танки, огонь велся по казармам боевиков.