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Российские специалисты разработали вертикальный ионозонд для изучения процессов в ионосфере. Отмечается, что это самый быстрый зонд среди всех аналогов.

Разработкой прибора занимались специалисты Научно-исследовательского радиофизического института Нижегородского государственного университета. Отмечается, что во всём мире в настоящее время около 200 ионозондов. В России же их буквально единицы, что весьма мало для территории такого размера.

По словам разработчиков, ожидается, что на созданный им прибор будет спрос. Среди плюсов разработки отмечается меньшая по сравнению с аналогами стоимость и более лучший функционал. Как было заявлено, прибор позволяет обеспечить беспрецедентную скорость регистрации ионограмм вертикального зондирования.

Это также позволит улучшить качество коротковолновой радиосвязи и оперативной передачи информации на большие расстояния.

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