читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вредные выбросы в атмосферу могут быть существенно снижены. Если в серийное производство пойдёт новая китайская разработка. Во всяком случает так утверждают в компании из КНР Zhuhai Futian Energy Technology.

Там создали дистилляционную установку, которая перерабатывает выбросы, содержащие СО2 (углекислый газ) в биологическое топливо. Сама технология была предложена несколько лет назад и вот сейчас китайские специалисты построили и запустили экспериментальную установку.

“Перегонный аппарат” проработал без перерыва трое суток. В ходе эксперимента в установку подавался углекислый газ и почти весь он был переработан в жидкое топливо с высоким октановым числом.

Создатели установки надеются, что спрос на неё появится в первую очередь в странах, которые заявили о скорой углеродной нейтральности, то есть о полном прекращения выбросов в атмосферу углекислого газа.

Вам может понравиться

Samsung разрешила пользователям регулировать производительность смартфонов

Южнокорейский технологический гигант Samsung выпустил обновление для своих мобильных гаджетов. Одним из главных нововведений стала возможность регулировать их производительность. Пока обновление выпущено только для пользователей в Южной Кореи, но в

Учёные доказали, что у органов человека разная скорость старения

За здоровьем каждого органа в человеческом организме стоит следить отдельно. К такому выводу пришли китайские учёные. В ходе ряда тестов они определили, что органы человека в организме стареют с разной

SlashGear: Новый телефон среднего класса Honor X8 – сильный конкурент Realme и Xiaomi

В обновленной линейке Honor долгое время отсутствовало многофункциональное устройство с хорошим соотношением цены и качества. Продукт, способный конкурировать с такими, как серии Xiaomi Redmi Note 11 и Realme 9 Pro,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 14 марта – переменная облачность, до -7 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C |