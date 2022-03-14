Вредные выбросы в атмосферу могут быть существенно снижены. Если в серийное производство пойдёт новая китайская разработка. Во всяком случает так утверждают в компании из КНР Zhuhai Futian Energy Technology.

Там создали дистилляционную установку, которая перерабатывает выбросы, содержащие СО2 (углекислый газ) в биологическое топливо. Сама технология была предложена несколько лет назад и вот сейчас китайские специалисты построили и запустили экспериментальную установку.

“Перегонный аппарат” проработал без перерыва трое суток. В ходе эксперимента в установку подавался углекислый газ и почти весь он был переработан в жидкое топливо с высоким октановым числом.

Создатели установки надеются, что спрос на неё появится в первую очередь в странах, которые заявили о скорой углеродной нейтральности, то есть о полном прекращения выбросов в атмосферу углекислого газа.