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В новых процессорах Intel Alder Lake нашли серьёзную уязвимость класса Spectre.

Как отмечается, процессоры были представлены в конце октября 2021 года, они покупались пользователями весьма хорошо, в том числе и на российском рынке. Обнаружили уязвимость специалисты VUSec вместе с экспертами Intel.

Такая уязвимость приводит к нарушению изоляции памяти приложения, из-за чего появляется возможность получения доступа к данным любого приложения. То есть, из-за такой уязвимости можно потерять свои личные и конфиденциальные данные, в частности, пароли.

При этом выяснилось, что такая уязвимость есть и в остальных процессорах от Intel, выпущенных за несколько лет, начиная с Haswell, который появились ещё в 2013 году. В настоящее время компания готовит программные заплатки для решения этой проблемы.

Процессоры AMD, как было отмечено, подобной проблемы не имеют.

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