Южнокорейский бренд Samsung уходит из России. Компания заявила о том, что не будет поставлять в страну свою продукцию. Это связано с геополитической ситуацией. Такую информацию распространило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, южнокорейский технологический гигант приостановил поставку полной линейки своей продукции в Россию. В их числе не только смартфоны, планшеты и другая электроника, но также бытовая техника и микрочипы. Кроме этого не будут поставляться полупроводники и телекоммуникационное оборудование.

Bloomberg также приводит сообщении, полученное агентством от компании из Южной Кореи. В нём утверждается, что уход из России необходим для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей.

Ранее о приостановке своей деятельности в связи с ситуаций вокруг Украины и введения санкций, заявила американская компания Apple.