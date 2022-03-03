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Российский танк, задействованный в спецоперации на Украине, подвергся атаке противотанкового комплекса Javelin. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно его заявлению, во время атаки на танк его экипаж получил контузию. Несмотря на это, бой он не покинул. После того, как танкисты проверили всю технику и установили, что она остаётся в исправном состоянии, они возобновили огонь, в результате чего уничтожили ещё два танка противника.

Отмечается, что первая партия Javelin была отправлена на Украину ещё в апреле 2018 года, но их точное количество неизвестно. После этого были ещё поставки, в том числе не только от США, но и от других стран.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине было уничтожено более 1500 военных объектов. Также было уничтожено 47 самолётов на земле и 484 танка и бронемашин.

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