Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях военной инфраструктуры Украины.

Как сообщается, соответствующую информацию он раскрыл во время брифинга в среду. Согласно его заявлению, за всё время спецоперации, которая проводится на Украине, было уничтожено 1533 объекта. В их число вошли 54 пункта управления и узла связи ВСУ, а также 39 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса». Помимо этого, представитель Минобороны РФ сообщил о поражении 52 радиолокационных станций.

Что касается военной техники, то, как указывает генерал-майор, было уничтожено 47 самолётов на земле и 484 танка и бронемашин, 63 реактивных системы залпового огня и 217 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, он отметил 336 единиц уничтоженной военной автомобильной техники, 47 беспилотников, а также 13 самолётов в воздухе.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о потерях украинской стороны. Он указал, что было убито более 2870 украинских военнослужащих.