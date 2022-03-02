Минобороны России раскрыло информацию о потерях с украинской стороны. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Согласно озвученной информации, с украинской стороны были убиты более 2870 военнослужащих. Кроме того, сообщается примерно о 3700 раненых военных со стороны Украины.

Также Конашенков высказался и о военных, попавших в плен. По его словам, их количество составляет 572 человека. Конашенков уточнил, что это количество только по подтверждённым данным.

Помимо этого, в Минобороны также были раскрыты потери с российской стороны. Так, сообщается, что 498 российских военных погибли, ещё 1597 были ранены.

Ранее народная милиция ДНР сообщила о завершении окружения Мариуполя. Как было заявлено, неонацисты в городе «фактически взяли местное население в заложники».