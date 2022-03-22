Представитель российского Министерства обороны рассказал о подвиге российского военнослужащего. Это Артур Шихжамалов, который в ходе проведения специальной операции на территории Украины, оказался раненым и при этом смог провести эвакуацию своих тоже раненых товарищей с места боевых действий. Благодаря подвигу этого солдата оказались спасены 17 человек.

В ведомстве сообщили, что прапорщик Артур Шихжамалов, несмотря на то, что сам получил контузию и ранение ноги в результате обстрела украинских ВСУ, сумел оказать первую помощь своим раненым товарищам и смог их перетащить в место, где не было обстрелов. Благодаря героическим действиям Шихжамалова остались в живых 17 российских военнослужащих.

Назвали в Министерстве обороны и еще одного нашего героя. Это старший лейтенант Сергей Овчаренко, который служил в составе зенитной ракетной батареи и подвергся нападению со стороны украинского нацбатаольона. В ходе завязавшегося боя военнослужащий смог сбить два вражеских самолета Су-25.