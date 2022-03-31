На Западе считают, что кризис, который сложился на Украине, поставит под угрозу продовольственную безопасность Китая. Однако власти КНР заявляют, что сложившаяся ситуация у них полностью под контролем. Ситуацию объяснил автор публикации в китайском издании «Хуаньцю шибао».

Конфликтная ситуация между Россией и Украиной привела к общемировому повышению стоимости продуктов питания, а также росту цен на масло и энергоносители. Однако в Китае большое количество населения, и эта страна является крупнейшим производителем зерна, много продовольствия идет на импорт. Поэтому сложившийся кризис однозначно повлияет на продовольственную безопасность страны.

Но Запад ошибается, говоря о серьезной угрозе. Российской-украинский конфликт может вызвать повышение стоимости продовольствия, но он никак не сможет пошатнуть базовую модель китайской продовольственной безопасности. Именно она сбережет население страны от голода.