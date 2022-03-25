Ян Гагин, занимающий пост советника главы правительства в Донецкой народной республике, рассказал о литературе, которую украинские националисты распространяли в восточной части страны. Это книги и брошюры, в которых мирное население Донбасса изображено в виде зомби, нелюдей. Об этом пишет РИА Новости.

Материалы, которые прославляют украинские радикальные материалы, найдены в больших количествах в местных домах культуры и библиотеках на территориях, освобожденных российскими ВС. Среди них много книг для детей, главные персонажи в которых – члены украинского радикального движения.

Гагин рассказал, что все книги выполнены качественно, то есть на их издание затрачены большие средства. И именно в этой литературе жители Донбасса изображены нелюдьми, он даже продемонстрировал одну из книг, которые были изъяты.

Гагин уточнил, что издание напечатано в виде комиксов. Читая комиксы, дети могут проще и быстрее воспринимать информацию.