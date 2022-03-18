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Учёные сообщили, какие параметры температуры воздуха являются смертельными для человека.

Как отмечается, необходимо учитывать не только саму температуру воздуха, но и уровень влажности. Так, учёные выяснили, что при влажности в 95% смертельной может являться уже температура, равная 31,1 градусу Цельсия. Такие условия часто наблюдают в странах Ближнего Востока и в Северной Америке.

По словам экспертов, если температура и влажность слишком высокие, это грозит даже полностью здоровому человеку проблемами со здоровьем и даже есть риск смерти из-за внезапной остановки сердца. Происходит это из-за того, что тело слишком перегревается, происходит нарушение терморегуляции и потоотделения, в результате чего тело не охлаждается естественным путём.

Специалисты рекомендует в моменты пиковой жары меньше заниматься физическими нагрузками и больше отдыхать, желательно вдали от города или у моря.

Ранее учёные выяснили, что человек выдерживает более низкие температуры, чем предполагалось ранее. Это исследование поможет понять способность человека к адаптации.

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