Исследователи выяснили, что человек может без последствий для здоровья переносить более низкие температуры, чем было установлено раньше.

Начать очередное исследование учёные решили из-за климатических изменений в мире. Специалисты намеревались понять способность человека к адаптации. Так, сейчас считается, что человек выдержит температуру влажного термометра в 35 градусов по Цельсию. В шкале по Фаренгейту это 95 градусов при 100% влажности или 115 градусов при 50% влажности.

Если температура и влажность не превышают эти показатели, то, как считается, человек не заработает тепловой удар.

Однако результаты проведённого недавно исследования были другими, более низкими. Новые результаты составляют 31 градус Цельсия по влажному термометру или 87 градус по Фаренгейту при 100% влажности. Причём эти результаты справедливы даже для полностью здоровых и молодых людей. Для пожилых людей температура будет ещё ниже.

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