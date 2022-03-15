Энтомологи обнаружили способ, который позволяет уничтожать шершней, являющихся довольно опасными.

Речь идёт об азиатских гигантских шершнях Vespa mandarinia, которые охотятся на пчёл. Укусы этих насекомых для человека довольно болезненны. Если же у человека аллергия, то такой укус и вовсе может привести к смерти. Раньше обитали шершни только в Азии, но некоторое время назад они оказались в США, где им удалось спокойно размножиться и расселиться по части континента.

Уничтожать шершней предлагается при помощи феромонов их самок. Так, у самок были взяты мазки из половых желез. Затем учёные выделили соединения, которые привлекают самцов, и использовали их в липких ловушках. Попав в такую ловушку, шершни уже не могут выбраться.

Насекомые остальных видов в ловушки не попадают, так как запах привлекателен лишь для самцов шершней.

Сейчас учёные собираются узнать, на какое расстояние распространяется запах феромонов.

Ранее мы сообщали, что учёные обучили муравьёв определять рак у человека. Как было заявлено, это возможно благодаря тому, что поражённые раком клетки организма имеют особый запах.