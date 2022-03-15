Международная группа учёных рассказала о создании алгоритма, который позволяет переводить звуки, издаваемые свиньями, в эмоции, которые будут понятны для людей.

Во время своего исследования было изучено около тысячи аудиозаписей, на которые были записаны звуки более четырёхсот свиней. Отмечается, что звуки собирались в течение всего жизненного цикла животного с рождения и до смерти. Для получения дополнительных записей учёные проводили различные сценарии. Также специалисты обучили искусственный алгоритм распознавать эти звуки.

Выяснилось, что при негативных эмоциях животные выдавали высокочастотный звуки. Низкочастотные звуки были как при негативных, так и при положительных эмоциях.

Это исследование направлено на то, чтобы люди могли лучше понимать эмоции животных и могли более эффективно анализировать их состояние на ферме.

Ранее учёные сумели научить муравьев определять рак у человека по запаху. Отмечается, что запах у больных и здоровых клеток организма для муравьев весьма различается.