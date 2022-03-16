Учёные обнаружили новый вид древнего саблезубого хищника, который жил около 42 миллионов лет назад.

Как сообщается, в Музее естественной истории Сан-Диего хранится фрагмент челюсти, на которой хорошо сохранились зубы. Изучив эту окаменелость, учёные пришли к выводу, что это останки нового вида хищника. В настоящее время этот вид полностью вымер, однако он оказался связан с один из существующих видов.

По словам специалистов, представители древнего вида были размером с современную рысь, кроме того, у них был вырост на подбородке для защиты верхних саблевидных зубов. Ранее у млекопитающих ничего похожего не было. Учёные сделали вывод, что питались эти животные только мясом, что говорит о том, что они были одними из первых кошачьих, которые перешли на полностью мясную диету.

Назвали новый вид Diegoaelurus vanvalkenburghae в честь округа, где была обнаружена окаменелость, а также учёного Ван Валкенбурга.

Ранее учёные обнаружили, что самые крупные акулы-мегалодоны обитали в холодных водах. Они могли вырастать в длину до 18-20 метров.