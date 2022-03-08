Учёные установили, где обитали доисторические акулы-мегалодоны. Выводы специалистов были опубликованы изданием Historical Biology.

Как отмечается, мегалодоны были весьма крупными акулами, но оказалось, что и они не имели одинаковых размеров. Так, выяснилось, что до наиболее крупных размеров достигали лишь те особи, которые жили в холодных водах. Уточняется, что под этими размерами подразумеваются длина в 18-20 метров и масса около 25-33 тонн.

Мегалодоны, которые жили в более тёплых местах, к примеру, у берегов Центральной Америки, имели заметно меньшие размеры – их длина была всего лишь около 5-8 метров. У акул, обитающих у северных берегов современных США, Чили, Европы, длина тела была уже заметно больше – около 10-15 метров.

Причину такой разницы учёные назвать не могут, но они выдвинули два объяснения. Так, в более тёплых водах мегалодоны могли просто нереститься, а затем перебираться в более холодные регионы. Согласно другому объяснению, акулы могли быть плохо приспособлены к обитанию в тёплых водах.

Ранее мы сообщали, что в Новой Зеландии был найден детёныш акулы-призрака. Это очень редкая находка, так как такие существа предпочитают жить на больших глубинах.