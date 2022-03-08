Американские учёные сумели обратить вспять процесс старений клеток организма у пожилых мышей. Статья с результатами исследования была опубликована изданием Nature Aging.

Как сообщается, омолодить клетки удалось за счёт особых белков, именуемых факторами Яманаки. Участвующие в исследовании мыши были поделены на группы в зависимости от возраста. Им на протяжении многих недель вводили дозы факторов Яманаки, но разную продолжительность времени.

Выяснилось, что у мышей процесс старения клеток обратился вспять. Также у них повысились способности к регенерации и заживлению, а необратимые рубцы образовывались с меньшей вероятностью. Никаких патологий при этом у них не было. У более молодых мышей факторы Яманаки привели к ускорению регенерации мышц.

Отмечается, что исследование доказало безопасность этого подхода в течение длительного времени.

Ранее мы сообщали, что в Японии придумали способ, позволяющий замедлить старение организма. В этом процессе главная роль отводится особому белку.