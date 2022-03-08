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Специалисты из Японии предположили, что замедлить старение клеток в организме человека можно за счёт специального белкового соединения.

Старение организма заключается в том, что в нём со временем накапливается всё больше старых клеток. Из-за этого со временем организм теряет работоспособность. Соответственно, необходимо добиться замедления старения клеток.

Учёные установили, что в этом процессе главную роль играет белок MondoA. За счёт обнаруженного белкового соединения можно активировать процесс аутофагии. В этом биологическом процессе старые клетки организма распадаются, а их компоненты перерабатываются в новые. В итоге на клеточном уровне организм человека становится более стабильным, он начинает эффективнее реагировать на стрессы.

Выводы уже были подтверждены на грызунах. В дальнейшем открытие планируется исследовать тщательнее.

Ранее учёные выяснили, что замедлить процесс старения помогает чёрный кофе. Однако его требуется употреблять без добавок.

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