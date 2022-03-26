Кадровая ситуация среди пилотов германских ВВС остается сложной, говорится в годовом отчете комиссара вооруженных сил за 2021 год. Об этом сообщает немецкое авиационное издание Flug Revue. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Количество пилотов в Бундесвере за отчетный год несколько увеличилось, например, среди пилотов вертолетов в армии и ВВС, а также пилотов реактивных самолетов.

Напротив, уровень заполненности имеющихся штатных вакансий среди пилотов военно-морской авиации заметно упал в период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2021 года, а именно – до 56 процентов для пилотов вертолетов и 83 процентов для пилотов самолетов.

Бундесвер надеется на увеличение набора в авиационную службу, в том числе благодаря новой версии Постановления о карьере солдат. В частности, обновленный § 45 этого документа теперь регулирует возможность прямого трудоустройства для владельцев специальных свидетельств профессиональных способностей, таких как лицензия коммерческого пилота.

Эта прямая возможность трудоустройства теперь стала официально доступной в плане старта офицерской карьеры на военной службе. Назначение производится в звание лейтенанта или даже старшего лейтенанта или капитана, если претенденты могут доказать, что они имеют определенный профессиональный опыт в сфере штатной деятельности.

По словам комиссара вооруженных сил Евы Хёгль, следует приветствовать то, что Бундесвер активно пытается найти решение проблемы нехватки кадров в авиационной службе на разных уровнях.