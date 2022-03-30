Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставить Украине “более смертоносное” вооружение. Новость об этом появилась в газете Times.

Журналисты сообщают, что сам Борис Джонсон заявил о намерении членам правительства. Но при этом нет конкретизации, какой именно оружие Лондон собрался поставлять Киеву.

Эксперты отмечают, что ранее Украина просила “средства дальнего огневого поражения”, включая тяжелую артиллерию. Лондон мог бы отправить Украине самоходную установку AS-90 Vickers.

Более серьезное и крупное вооружение Великобритания может отправить, но украинские военные не умеют им пользоваться. Для этого придется дополнительно организовывать им обучение в соседних странах. Но все это может вызвать эскалацию ситуации.

С начала года Лондон уже поставил Украине противотанковые гранатометы NLAW, 6 000 боеприпасов, противотанковое оружие и осколочно-фугасные системы. Кроме того, Борис Джонс заявил о намерении выделить Киеву 25 миллионов фунтов на военные нужды.