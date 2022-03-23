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4,5 миллиона рублей – такую минимальную цену установили за сценарий фильма Андрея Тарковского “Солярис”. Скрипт из 90 листов планируют продать на аукционе “Литфонда”, который приурочили к 90-летию режиссёра.

Сценарий должен стать главным лотом аукциона. Сообщается, что на страницах скрипта находятся многочисленные правки, как самого Андрея Тарковского, сделанные им во время работы над культовым фильмом, так и соавтором сценария Фридрихом Горенштейном.

Уточняется, что Тарковский на полях сценария помечал, как именно должен быть снят тот или иной кадр кинокартины.

Всего на аукционе “Литфонда” представят более полусотни лотов, которые относятся как к фильму “Солярис” по мотивам одноименного произведения фантаста Станислава Лема, так и другим лентам Тарковского.

Премьера “Соляриса” прошла в 1972 году. Лента была удостоена специального гран-при на международном кинофестивале в Каннах.

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