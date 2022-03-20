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Специалисты рассказали о скрытых заболеваниях, на которые может указать постоянная усталость. Об этом сообщает издание Expressen.

Как отмечается, причиной усталости могут являться постоянный стресс или проблемы со сном. В этом случае можно помочь себе, если изменить образ жизни, употреблять много воды и меньше кофе и алкогольных напитков, а также исключить стрессовые ситуации и больше спать. Однако иногда бывает так, что постоянная усталость связана с заболеваниями.

Так, сильная усталость является главными симптомом сразу двух заболеваний. В первом случае это синдром переутомления, который возникает при длительном стрессе, когда у человека нет возможности отдохнуть.

Вторым заболеванием является синдром хронической усталости. Его причину в настоящее время специалисты так и не сумели точно установить.

Также постоянная усталость может начаться после перенесённого коронавируса, а также из-за недоедания, диабета, депрессии и проблем с щитовидной железой.

Ранее специалисты сообщили, что около 40% россиян плохо спят по ночам и регулярно не высыпаются. Кроме того, 22% опрошенных просыпаются в плохом настроении.

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