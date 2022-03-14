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ВЦИОМ изучил, как россияне спят по ночам и в каком настроении просыпаются. Выводы оказались не самыми позитивными.

В опросе приняли участие 1600 человек. Половина (50%) из них ответили, что крепко спит ночью. Впрочем, специалисты указывают, что этот показатель за последние девять лет снизился. Ранее о крепком сне заявляли почти 60% респондентов.

В исследовании также отмечается, что 44% опрошенных заявили, что плохо спят ночью и зачастую не всегда высыпаются.

Настрой, с которым просыпаются россияне, тоже со временем ухудшился. За два пандемийных года число тех, кто просыпается в плохом настроении стало больше в 2 раза – это показатель повысился с 11% до 22%. Примечательно, что подавленное состояние с утра свойственно жителям больших городов, а также активным пользователям Интернета.

Что касается гендерных особенностей, то согласно опросу, крепче обычно спят мужчины и они же просыпаются в хорошем настроении. Для россиянок же характерен беспокойный сон и мрачное настроение с утра.

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