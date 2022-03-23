Алексей Гришин, старший лейтенант российских ВС, при осуществлении специальной операции на Украине, смог сбить вражеский штурмовик Су-25. Об этом рассказал представитель Министерства обороны РФ.

На группу Алексея Гришина на земле была совершена атака с воздуха с Су-25. Старший лейтенант выстрелил по самолету из зенитного ракетного комплекса переносного типа. В результате самолет оказался подбитым, а летчик был вынужден катапультироваться. Затем украинского летчика захватили в плен, а данные, которые от него получили, использовали для дальнейшего успешного наступления.

Подвиг совершил и Евгений Балухта, младший сержант. Он подорвал грузовик противника, в котором находилось больше 20 украинских националистов. Его подвиг помог перейти в наступление и завладеть важными документами противника.

Антон Михайлусь, капитан российских ВС, смог обезвредить вражеские самодельные мины и использовал их же ночью в тылу врага. Благодаря его действиям наши силы смогли перейти в наступление.