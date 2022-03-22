Алекс Гатопулос, военный аналитик, в своей публикации для издания Al Jazeera написал, что российские военные получили бесценный опыт при использовании гиперзвукового оружия «Кинжал» при проведении специальной операции на Украине.

Удар с помощью «Кинжала» по складу украинских военных сил под Ивано-Франковском – это первое в истории применение гиперзвуковой ракеты в боевых целях. Гатопулос считает, что подобное испытания оружия в бою даже и рядом не стоит со стрельбами, которые проводятся в учебных целях. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Военный эксперт пишет, что результаты учебного применения можно интерпретировать по-разному, а при проведении боя может быть одно из двух – или успех, или неудача.

На территории Украины сейчас продолжается спецоперация российских военных сил. Их задача – демилитаризация и денацификация страны.