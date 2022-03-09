читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные разработали технологии, которые позволяют повысить эффективность переработки радиоактивных отходов.

Над проектом работали российские и белорусские специалисты. Их метод позволяет очищать опасные твёрдые ядерные материалы и загрязнённые воды, что снижает риск негативных последствий при обращении с опасными отходами. Используются в новой технологии сорбенты, способные концентрировать радионуклиды. После этого особым способом создаётся керамический материал.

Этот материал может обеспечивать безопасное захоронение радиоактивных отходов. Кроме того, такая керамика может быть задействована в качестве основы радиоизотопных изделий. Их, в свою очередь, можно применять в медицине или космической отрасли, а также и в другой промышленности.

Недавно мы сообщали, что в Китае разработали ракетный двигатель, работающий от взрывов. Как было заявлено, он намного эффективнее стандартных двигателей.

Вам может понравиться

Учёные создали переводчик для расшифровывания эмоций свиней

Учёные Копенгагенского университета разработали переводчик, который способен расшифровывать эмоции свиней. Разработка получила название Alpig. Она позволяет преобразовывать звуки, которые издают свиньи, в сообщения. Эта информация содержит данные об эмоциональном состоянии
  • Анна
  • 08.03.2022
  • читать 1 минуту

Японские специалисты обнаружили следы на зубах макак, которые заставляют переосмыслить эволюцию человека

Специалисты из японского Университета Отаго нашли следы на зубах макак, которые являются для животных довольно необычными. Это открытие может привести к переосмыслению эволюции человека. Статья об этом открытии была опубликована
  • Анна
  • 07.03.2022
  • читать 1 минуту

Учёные назвали факторы, увеличивающие риск развития деменции

Учёные из США определили факторы, которые могут повлиять на развитие старческого слабоумия или деменции. Основой исследования стали данные, которые предоставил ряд научных институтов, а также медицинские организации, следящие за здоровьем
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – ясно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Подольск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 1 °C |