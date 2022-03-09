Учёные разработали технологии, которые позволяют повысить эффективность переработки радиоактивных отходов.

Над проектом работали российские и белорусские специалисты. Их метод позволяет очищать опасные твёрдые ядерные материалы и загрязнённые воды, что снижает риск негативных последствий при обращении с опасными отходами. Используются в новой технологии сорбенты, способные концентрировать радионуклиды. После этого особым способом создаётся керамический материал.

Этот материал может обеспечивать безопасное захоронение радиоактивных отходов. Кроме того, такая керамика может быть задействована в качестве основы радиоизотопных изделий. Их, в свою очередь, можно применять в медицине или космической отрасли, а также и в другой промышленности.

Недавно мы сообщали, что в Китае разработали ракетный двигатель, работающий от взрывов. Как было заявлено, он намного эффективнее стандартных двигателей.