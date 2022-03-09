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Специалисты из Китая сообщили о разработке двигателя, который приводится в действие взрывными ударными волнами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Разработка является камерой сгорания, которая имеет нестандартную форму. Обычно их изготавливают в форме цилиндра, но в этом случае камера имеет форму диска. За счёт этого специалистам удалось уменьшить размеры и вес двигателя, а также повысить его эффективность.

Разработкой двигателя занимался профессор Ван Бин и его коллеги из школы аэрокосмической техники Университета Цинхуа. Согласно заявлению учёных, новый двигатель может быть стать более эффективным, чем существующие ракетные двигатели. Кроме того, он может помочь в работах по гиперзвуковым технологиям.

Испытания двигателя были успешно проведены в январе – разработку задействовали в качестве двигателя второй ступени ракеты.

Ранее мы сообщали, что Китай запустил семь спутников на низкую околоземную орбиту. Шесть спутников образуют тестовую сеть для спутниковой широкополосной связи.

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