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Российский телевизионный канал «Звезда» снял видеорепортаж об использовании российскими войсками на Украине батареи самоходных 203-мм орудий большой мощности, которые называются «Малка».

Военнослужащие рассказали, что применение этого орудия в сочетании с взаимодействием с разведкой дает результат стопроцентного попадания.

Отличается «Малка» и скорострельностью. Норматив в две минуты при беглом огне получилось уменьшить аж до 40 секунд.

При проведении специальной операции батарея отлично прикрывала мотострелков ВС Росси, при этом выбивала националистические батальоны в насиженных ими районах. Большой калибр орудия дает возможность идти на поражение врага, даже если он основательно засел в бункерах.

«Малка» – это усовершенствованная версия пушки 2С7 «Пион», которая разрабатывалась для доставки ядерных боеприпасов еще в 1970 году.

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