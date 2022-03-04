Глава Якутска Айсен Николаев пообещал оказать помощь семье якутского солдата, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Об этом Николаев сообщил на своём канале в Telegram. Согласно опубликованной им информации, во время исполнения своего служебного долга в ходе спецоперации в помощь ДНР и ЛНР погиб Александр Иванов. Как было отмечено, он являлся жителем города Томмот, который расположен в Алданском районе.

Погибшему было всего лишь 22 года и свою жизнь, как указал глава Якутска, он посвятил служению Родине. Александр Иванов прошёл срочную службу и остался в российской армии, перейдя на контрактную службу.

«Он настоящий Герой, который навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу», – заявил Николаев.

Глава Якутии выразил соболезнования родным и близким солдата и заявил, что его семье будет оказана вся требуемая помощь.

Ранее в Минобороны России сообщили о количестве погибших и пострадавших во время проведения спецоперации на Украине. Также были раскрыты потери противника.