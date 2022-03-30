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Лео Роули, обозреватель издания Multipolarista, написал о том, что российский президент Владимир Путин одним своим решением полностью изменил геополитический расклад в мире. Речь о том, что Европа теперь сможет расплачиваться за российский газ только в рублях.

Автор указал, что такое событие имеет очень важное значение для всей мировой экономики.

Чтобы получать энергоресурсы из России далее, страны ЕС будут вынуждены закупать российские рубли на бирже или в Центробанке, менять рубли на золото или делать поставки в Москву товаров собственного производства.

И каждый из этих вариантов скажется на будущем всего мирового хозяйства. Роули объяснил, что, к примеру, если страны ЕС будут покупать валюту за драгметаллы, это приведет к истощению золотых запасов в Брюсселе. Если же рубль будет закупаться за евро, то это приведет к хорошему укреплению рубля.

Также колумнист считает, что Москва откажется менять рубли на американские доллары. В результате страны, нуждающиеся в российском газе, будут вынуждены искать валюту, которая позволит совершать торговые операции. И оптимальным вариантом в этом случае может стать китайский юань.

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