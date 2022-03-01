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Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал проводимую на Украине спецоперацию сил ЛДНР и ВС РФ. Его заявление прозвучало в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Согласно его заявлению, специальная военная операция проводится даже с опережением графика. Также глава ДНР рассказал, что в планах изначально были иные даты с учётом того, с чем они должны были столкнуться. По словам Пушилина, оборона была не такой уж и простой – были настроены укрепления, где не помогали ни артиллерия, ни ракеты. Справиться с этим было не просто, но, как указал Пушилин, им удалось.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Украине. Её целью было названо проведение демилитаризации и денацификации Украины и защита мирных жителей Донбасса.

Ранее в Штабе обороны ДНР заявили, что украинские националисты устроили обстрел гражданского населения. Инцидент произошёл утром 1 марта.

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