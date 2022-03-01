Украинские националисты устроили обстрел гражданского населения, которое эвакуировалось из населенного пункта Волноваха на Донбассе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

Точно известно пока, что инцидент произошел в 10:10 во вторник, 1 марта. Мирные жители с белым флагом начали выходить из города и попали под огонь националистических сил. Никаких подробностей об обстреле пока не поступало, они выясняются.

Ранее издание РИА Новости сообщало, что сейчас открыто два гуманитарных коридора для всех жителей Мариуполя. Если они желают эвакуироваться, то могут отправиться в Россию или на территорию Украины, в Запорожскую область. Препятствовать им в этом никто не станет.

На текущий момент войска ДНР отбили 27 населенных пунктов, которые ранее находились на подконтрольной Киеву территории.