Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Германии, заявил, что страну в ближайшем будущем ожидают сложные дни. Это связано со сложившимся конфликтом на Украине. Об этом Штайнмайер рассказал перед началом концерта филармонического оркестра в Берлине.

Президент Германии сказал, что ближайшие дни изменят не только ситуацию в Германии, но и во всем мире. Последствия могут наступить быстрее, чем их все ожидают. Штайнмайер предупредил немцев и призвал их быть стойкими и готовыми к мерам жесткой и серьезной экономии.

Ранее Кристоф Херстель, который является председателем партии «Германский центр», предъявил обвинения германскому канцлеру Шольцу в том, что он не может оказать сопротивление давлению со стороны Соединенных Штатов. Обвинил Херстель и власти Германии во вредительстве своей же стране из-за того, что они пошли на поводу у Байдена и поддержали антироссийские санкции.