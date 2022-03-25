Борис Джонсон, премьер Великобритании, стал изгоем на саммите Североатлантического альянса, который прошел в Брюсселе.

Глава британского правительства оказался на мероприятии в полном одиночестве. В сети опубликовано видео, где видно, в каком смятении находится Борис Джонсон. На кадрах представители стран НАТО улыбаются друг другу и протягивают руки. При этом британский премьер-министр остался в стороне и ни один из партнеров по НАТО не подал ему руки.

На видео заметна растерянность Бориса Джонсона и то, что он серьезно расстроен. Британский политик убрал руки в карманы и переминался с ноги на ногу на одном месте.

Видеорепортаж прокомментировал политолог Руслан Осташко. Он заявил, что таким поведением лидеры стран-участниц НАТО выразили свое отношение к правительству страны, которая стала предателем и вышла из состава Евросоюза.

На саммит в Брюсселе приехали официальные представители стран Североатлантического альянса. Главной темой мероприятия стали события на территории Украины. Западные страны полностью находятся на стороне Киева и осуждают действия российского правительства.