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Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что Россия не планировала начинать специальную операцию на Украину. По этой причине вероятность военных действий на территории ЛНР и ДНР не озвучивалась до 24 февраля.

Песков дал интервью CNN, в котором рассказал, что российские власти первое время даже не понимали, что творится в ДНР. Далее, когда Украина начала наступление на Луганск и Донецк, российские власти уже решили, что нужно спасать мирное население этих территорий.

Песков еще раз отметил, что никогда правительство России не планировало захват территорий Украины.

Что же касается жителей Украины, то руководство России и простые российские граждане никогда не были против них.

На данный же момент Путин зол на украинское правительство только из-за стремления Украины вступить в НАТО и разместить на своих территориях ядерное оружие США.

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