Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области.

Согласно его заявлению, произошло соединение отрядов ДНР с российскими силами, которые, в свою очередь, брали под свой контроль территорию вдоль азовского побережья. Таким образом, с этого момента для ВСУ был полностью заблокирован выход подразделений к Азовскому морю.

Кроме того, было заявлено, что войска ДНР за прошедшие сутки продвинулись на 19 километров и взяли под контроль ряд населённых пунктов. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ продвинулись на 61 километр и заблокировали населённый пункт Сватово. Ими также были взяты под контроль определённые населённые пункты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирных жителей Донбасса. Он особо отметил, что в планы России не входит оккупация территории Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что проводимая на Украине спецоперация ведётся с опережением графика. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».