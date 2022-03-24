В спецоперации, которую проводят ВС России на территории Украины, принимают участие отец и сын. Их представили к награде за отличие в боевых действиях. Об этом рассказывает издание «Известия».

Александр, сын, рассказал, что его подразделение смогло разгромить всю колонну врага, несмотря на то, что она превосходила российскую в три раза. Со слов молодого мужчины, он остановил колонну с бронетехникой, на которой отсутствовали какие-либо опознавательные знаки.

Пока выясняли, чьи это подразделения, Александр занял позицию. Когда выяснилось, что это украинская колонна, открыл огонь и дал приказ взводу приготовить гранаты. Результатом стало то, что колонну уничтожили, несмотря на ее значительное превосходство в численности.

В конце своего рассказа мужчина обратился к матери, он заверил, что с ним, как и с его отцом, а они служат вместе – все хорошо. Отец мужчины также присоединился к обращению и попросил супругу не волноваться зря.