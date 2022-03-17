Сегодня, 17 марта, в России начинает действовать новый закон, в соответствии с которым денежные средства с личных счетов госслужащих, законность которых они не смогут доказать, будут перенаправляться в государственный бюджет. Изъятие денег будет касаться всех тех, кого затрагивает новый антикоррупционный закон.

«Парламентская газета» сообщает, что денежные средства будут изыматься со счетов госслужащих, а также их супругов и даже детей несовершеннолетнего возраста, если они попадут под требования нового антикоррупционного закона. Это касается сумм, превышающих 10 тысяч рублей, если их происхождение не будет подтверждено.

Ранее Владимир Путин, глава России, приняла закон, в соответствии с которым с госслужащих в судебном порядке будут изыматься личные финансы, которые превышают их официальный доход на протяжении трех последних лет. Также Советом Федерации одобрена конфискация имущества, если оно было приобретено коррупционным способом.