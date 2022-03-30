Читатели германской газеты Die Welt осудили решение стран G7 отказаться оплачивать российский газ в рублях. Они написали об этом массово в комментариях под тематической статьей.

Неделю назад российский президент Владимир Путин дал поручение своему правительству, а также Центробанку и Газпрому разработать схемы по поставкам газа в недружественные страны с оплатой за рубли. Поставки будут идти в прежних объемах и по прежней стоимости, так как России важна репутация. Уже 31 марта должен быть готов первый отчет об исполнении указа президента.

В ответ на это немецкий министр экономики заявил, что страны G7 не будут производить оплату в рублях. На что Кремль ответил, что без оплаты поставки газа будут приостановлены.

Читатели издания Die Welt высказали мнение, что Германия сейчас серьезно зависит от русского газа и ее положение невыгодно. Комментаторы заявили, что отказ оплачивать энергоресурсы рублями является глупым решением со стороны германского правительства и толкает все население страны в пропасть.