Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин рассказал о захвате позиций ВСУ в селе Андреевка.

Как отмечается, этот населённый пункт расположен немного южнее города Волноваха. Согласно словам Трушнина, штурм территории провели бойцы разведки народной милиции ДНР. При этом он отметил, что им удалось обойтись во время захвата без единого выстрела.

Также корреспондент рассказал, что бойцы получили в качестве трофея сразу четыре танка ВСУ. Они могут быть задействованы уже со следующего дня.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как он заявил в своём обращении, целью операции является демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский танк подвергся атаке из американского комплекса Javelin. Как было отмечено, экипаж танка получил контузию, но бой не покинул.