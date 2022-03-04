Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин рассказал о захвате позиций ВСУ в селе Андреевка.

Как отмечается, этот населённый пункт расположен немного южнее города Волноваха. Согласно словам Трушнина, штурм территории провели бойцы разведки народной милиции ДНР. При этом он отметил, что им удалось обойтись во время захвата без единого выстрела.

Также корреспондент рассказал, что бойцы получили в качестве трофея сразу четыре танка ВСУ. Они могут быть задействованы уже со следующего дня.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как он заявил в своём обращении, целью операции является демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский танк подвергся атаке из американского комплекса Javelin. Как было отмечено, экипаж танка получил контузию, но бой не покинул.

Вам может понравиться

Владельцы кинотеатров заявили об угрозе ликвидации кинопрокатной отрасли в России

Решение ведущих голливудских студий отказаться от сотрудничества с российскими кинопрокатчиками может полностью уничтожить всю отрасль кинопоказа в России. В этих условиях кинотеатры особенно остро нуждаются в поддержке государства. С таким

ExxonMobil выходит из проекта «Сахалин-1»

Крупная нефтегазовая компания США ExxonMobil заявила, что выходит из «Сахалина-1». Это проект, которые реализуется на Дальнем Востоке по добыче нефти и природного газа. Его особенность в том, что это единственный

Вместо отменённых голливудских премьер в кинотеатрах покажут российское кино

Минкульт РФ нашёл чем заполнить пробелы, образовавшиеся в репертуаре кинотеатров после того, как часть крупных американских студий решила прекратить сотрудничество с российскими прокатчиками. Вместо западных премьер будут показывать российские фильмы.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 4 марта – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 4 марта – пасмурно, до 6 °C |