В Новой Зеландии учёные обнаружили остроносую голубую химеру. Это существо также называют «акулой-призраком».

Как отмечается, эта химера является глубоководным существом, а их достаточно трудно найти. Специалисты находят химер достаточно редко, а новорождённые особи встречаются ещё реже. По словам учёных, найденный экземпляр детёныша химеры является «захватывающей находкой».

Нашли детеныша химеры во время проведения глубоководного исследования на глубине около 1200 метров поблизости от Чатемской возвышенности, которая находится у Южного острова. Отмечается, что эмбрионы этих химер сначала растут в яйцевых капсулах, которые взрослые особи откладывают на дне. В этот период детеныши питаются желтком до самого вылупления.

Найденная особь, как отметили специалисты, вылупилась недавно, так как у неё был яичный желток в брюхе. В основном учёные находят взрослых особей, так что это весьма важное открытие.

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